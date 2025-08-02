İzmir Çiğli Belediyesi, gençlerin eğitim hayatlarında en önemli dönemeçlerden biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde öğrencileri yalnız bırakmıyor. Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM), 11 Ağustos’a kadar ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunarak adayların geleceğine ışık tutuyor.İZMİR (İGFA) - ÇİBEM’de Uzman rehberler eşliğinde verilen hizmetle öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda en uygun tercihleri yapabilmeleri hedefleniyor. Öğrenciler, 444 35 52 numaralı telefondan (Dahili: 2415-2416-2417) randevu oluşturarak bu destekten ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Gençlerin her zaman yanında olduklarını ve geleceklerini şekillendirecek olan üniversite tercihlerinde yanlarında olmanın en büyük öncelikleri olduğunu kaydeden İİzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız; Gençlerin geleceği, bizim için yalnızca bir öncelik değil; aynı zamanda en büyük sorumluluğumuzdur. Hayatlarının en önemli dönemeçlerinden biri olan üniversite tercih süreci, sadece bir okul seçimi değil, aynı zamanda bir yaşam rotasının belirlenmesidir. Bu süreçte verilen kararlar, yıllar boyunca sürecek eğitim yolculuğunu ve mesleki geleceği şekillendirecek kadar kritiktir.

İşte tam da bu nedenle, Çiğli Belediyesi olarak gençlerimizin bu zorlu ve heyecan verici dönemde yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz. Onların yanında olmak, doğru tercihler yapmalarına destek olmak ve geleceklerine güvenle adım atmalarını sağlamak amacıyla, ÇİBEM bünyesinde, ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti başlattık. Alanında uzman rehber öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin ilgi alanlarını, yeteneklerini ve hedeflerini dikkate alarak en uygun üniversite ve bölüm seçiminde yol gösterici olacak. Her gencimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilmesi için birebir görüşmelerle, bilinçli ve sağlıklı kararlar almalarına yardımcı olacağız. Bu hizmet, sadece bir danışmanlık değil; aynı zamanda gençlerimize duyduğumuz güvenin ve onların hayallerine verdiğimiz değerin bir göstergesidir” diye konuştu.