Kapadokya Alanı Turizm Yatırımcıları Derneği (KAPYAD) Başkanı Ömer Tosun 2025 turizm sezonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.NEVŞEHİR (İGFA) - Kapadokya’da sezonun beklenenin çok altında seyrettiğini vurgulayan KAPYAD Başkanı, bölgede ortalama geceleme sayısının 1,8 ve 2025 yılı ilk beş ayı için ortalama otel doluluk oranının %28 olduğunu ifade ederek, bu oranlarla Kapadokya’da turizmin sürdürülebilir olmaktan uzaklaştığını belirtti. Kapadokya’nın Michelin Rehberi’nin 2026 seçkisine dahil edilmesi gibi sevindirici adımların sürmesiyle bölge turizminin ivme kazanacağının da altını çizdi.

Kapadokya Alanı Turizm Yatırımcıları Derneği (KAPYAD) mevcut turizm sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. KAPYAD tarafından yapılan açıklamada mevcut turizm sezonunun beklentilerin altında seyrettiği ve doluluk oranlarında düşüşler yaşandığı belirtiliyor. Otel ve balon fiyatlarında gözlenen gerileme, sektör temsilcilerini yeni önlemler almaya yönlendiriyor. KAPYAD, özellikle konaklama arzındaki hızlı artış ve plansız büyümenin bölgenin sürdürülebilir turizmine olumsuz etkide bulunduğuna dikkat çekiyor.

Plansız büyüme, kaliteyi tehdit ediyor…

KAPYAD Başkanı Ömer Tosun, bölgedeki en büyük sorunlardan bir tanesinin plansız büyüme olduğuna dikkat çekerek, özellikle geçen beş yıl içinde konut alanı olarak planlanan alanlarda açılan çok sayıda küçük otelin ve airbnb tarzı oluşumlarda kiralanan konutların hem bölge konaklama kalitesine zarar verdiğini hem de otel arzını talebe oranla çok fazla artırarak mevcut konaklama sektöründe sürdürülemez bir duruma neden olduğunu vurguluyor. Kapadokya’da halihazırda 871 adet bakanlık belgeli tesis bulunduğunu belirten Tosun, turizm yatırımlarında kalite ve bölgesel ihtiyaçların ön planda tutulması gerektiğinin altını çiziyor.

Kapadokya turizm gelirinde büyük potansiyel: 5 milyar dolar hedefi ve Michelin Rehberi gelişmesi

Kapadokya Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara göre, bölge 2024 yılında 2 milyar 61 milyon dolarlık turizm gelirine ulaştı. 2025 için bu rakamın 2 milyar 367 milyon dolar seviyesine çıkması bekleniyor. Ancak yapılacak stratejik hamlelerle bu gelirin çok daha yukarılara taşınabileceği düşünülüyor.

Kapadokya’nın dünyanın en saygın gastronomi rehberlerinden olan Michelin Rehberi 2026 seçkisine dahil edilmesinin bölgenin uluslararası tanıtımı açısından son derece değerli ve mutluluk verici bir gelişme olduğunu belirten Tosun, bu başarıyı nitelikli bir büyümeye dönüştürebilmek için atılması gereken adımlara değinerek; ‘Kapadokya bu seçkin listede yer alarak hem gastronomi hem de destinasyon marka değeri açısından uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekecektir. Bu gurur verici gelişmeyle birlikte ilginin bölge ekonomisine kalıcı olarak yansıtılması için daha fazla arkeolojik, kültürel ve gastronomik yatırımın hayata geçirilmesi gerekmektedir’ dedi.

Ortalama geceleme süresi 1,8 olan bölgede, bu rakamın 2,5 gecelemeye çıkarılması durumunda %40’lık bir yoğunluk artışı ve gelir potansiyelinde ciddi bir sıçrama öngörülüyor. Ömer Tosun; “Bölgemiz, düşük doluluk oranlarına rağmen bu gelir seviyelerine ulaşabiliyor. Geceleme süresindeki artış ve turist sayısındaki iyileşme ile 5 milyar dolarlık bir gelir artık ulaşılabilir bir hedef” değerlendirmesinde bulunuyor.