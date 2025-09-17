Geleceğin lojistikçilerinin heyecanla beklediği Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması’nın bu seneki finalistleri belli oldu. Mars Logistics ve Lojistik Derneği (LODER) iş birliği ile bu sene 22.’si düzenlenen ve tüm üniversite öğrencilerine açık olan yarışmanın final etabı 23 Ekim’de İstanbul’da gerçekleşecek.İSTANBUL (İGFA) - Yenilenen formatıyla bu sene öğrencilerin hem lojistik alanındaki yetkinliklerinin gelişmesini hem de sektörle tanışmaları hedeflenen Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması’na bu sene 1.000’e yakın öğrenci başvurdu.

2 kategoriden oluşan yarışmada öğrenciler ilk etapta kendilerine verilen gerçek lojistik vakaların çözümleri için kurdukları 3 kişilik takımlarla birlikte grup halinde çalıştı. Alanında uzman jüri üyeleri ve sektör profesyonelleri tarafından değerlendirilen çözümler sonucunda 4 takım, 12 öğrenci büyük finalde yarışmaya hak kazandı.

23 Ekim’de gerçekleşecek etabında yarışacak üniversiteler ve öğrenciler şu şekilde:

Kategori A: Lisans ve 4 Yıllık Yüksek Okul Öğrencileri Finalistleri

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü - Nil Korkmaz, Halil Kaan Kaçar, Onur Özbek

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü - Zeynep Uslubaş, Ayşe Adlan, Hande Gül İpek

Kategori B: 2 Yıllık Meslek Yüksek Okul (Ön Lisans) Öğrencileri Finalistleri

Selçuk Üniversitesi MYO Lojistik Programı - Ahmet Yüksel, Mert Deniz, Recep Meşeli

Beykoz Üniversitesi MYO Lojistik Programı - Beatrice Aleyna Peters, Gamze Nur Soylu, Esma Dilruba Aldemir

Yenilenen ödüllerle öğrenciler sektörü yakından tanıyacak.

Yarışmanın final etabında Mars Logistics yöneticilerinden ve çeşitli sektörlerdeki iş insanlarından oluşan jüri üyeleriyle buluşma şansı yakalayacak olan öğrenciler, aynı zamanda birbirinden değerli ödüller kazanacak.

Dereceye giren takımlar para ödülünün yanı sıra, Mars Logistics tarafından öğrencilere özel olarak hazırlanan “Mars’ta 1 Hafta” programına katılmaya hak kazanacak ve lojistik sektörünü yakından tanıma fırsatı elde edecek.