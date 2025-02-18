T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü, Avrupa Birliği Projeleri kapsamında ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sumeyra Duman danışmanlığında yürütülecek olan ‘Dijital Medyanın Öncüleri: Genç İletişimciler’ (DİMGİ) projesini hayata geçirdi.İZMİR (İGFA) - T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, bilgi ve iletişim teknolojilerinin medya sektöründe yoğun kullanımına dikkat çekerek, "Konvansiyonel medya ve dijital teknolojilerin birbirine daha fazla entegre olduğunu görüyoruz. DİMGİ Projesi’nin çıkış noktası, medya sektöründeki dijital dönüşüm ihtiyaçlarını belirleyerek, iletişim fakültesi öğrencilerine yeni medya araçları konusunda bilgi ve beceri kazandırmak oldu. Kamu kurumları, üniversiteler ve medya temsilcilerinin tespit ettiği eksiklikler doğrultusunda, öğrenciler için bir akademi eğitimi tasarladık. Bu program kapsamında, yaklaşık bir yıl boyunca öğrencilere teknoloji ve medya alanında yetkinlik kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

“DEÜ İLE ÇALIŞMAK ONUR VERİCİ”

Projenin İzmir ve Manisa illerini kapsadığına dikkat çeken Yüksel, "Projenin temel hedef kitlesi iletişim fakültesi öğrencileri olsa da medya temsilcileri, gazeteciler ve yeni medya kullanıcılarının da dijital medya teknolojileri konusundaki yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca Türkiye İletişim Modeli çerçevesinde, dezenformasyonun tespitine yönelik farkındalık oluşturmanın yanı sıra medya sektöründe teknolojik uyumu desteklemeyi amaçlıyoruz. İletişim Fakültesi bulunmamasına rağmen, DEÜ’nün dijital medya ve dijital teknolojiler konusundaki bilgi, beceri ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

DESTEK VURGUSU

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve proje danışmanı Doç. Dr. Sümeyra Duman ise DEÜ’nün iletişim fakültesi olmamasına rağmen projeye dahil edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü, projede yer almak üzere Rektörlüğümüze dijital medya, dijital pazarlama ve Avrupa Birliği projeleri yazma-yürütme aşamalarında deneyimli bir akademisyen talebiyle geldi. Rektörlüğümüzün görevlendirmesiyle ben bu projeye dahil edildim. DEÜ olarak, projenin yürütülmesi ve işleyişinde danışmanlık yapmanın yanı sıra, tanıtım çalışmaları, odak grup analizleri ve araştırma süreçlerinde de aktif rol alacağız" dedi.

"İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ PROJEMİZE KATILABİLİR"

Proje ekibinin T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü, iki iletişim uzmanı ve kendisinden oluştuğunu belirten Doç. Dr. Sümeyra Duman, projeye üniversite öğrencilerinin aktif katılım sağladığını vurgulayarak, "Ege Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi'nden 7 öğrencimiz proje ekibinde yer alıyor. Projenin tüm aşamalarını öğrenciler tasarlıyor; web sitesi ve sosyal medya yönetimini de onlar üstleniyor. İlerleyen süreçte 30 öğrenci daha dahil edilerek eğitim programına katılacak. Hedef kitlemiz iletişim fakültesi öğrencileri. Bu program kapsamında, öğrenciler proje paydaşlarıyla bir araya gelerek dijital medya alanındaki eksik bilgi ve becerilerini tamamlayacakları eğitimlere katılacaklar" dedi.

Duman, projeye dahil olmak isteyen iletişim fakültesi öğrencileri için çağrıların yapıldığını belirterek, "İzmir ve Manisa'daki iletişim fakültesi öğrencileri projeye katılarak eğitim programlarından ve çalıştaylardan faydalanabilirler" ifadelerini kullandı.

"PROJE SONUNDA FORUM DÜZENLENECEK"

Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalıştayda tüm paydaşlarla odak grup çalışmaları yapacaklarını belirten Doç. Dr. Sümeyra Duman, "Bu çalıştay sayesinde öğrencilere yönelik düzenlenecek eğitim programının içeriğini belirleyeceğiz. Netleşen program doğrultusunda öğrencilerimiz bir haftalık eğitim sürecini tamamlamış olacaklar. Projenin sonunda ise tüm paydaşların davet edileceği bir kapanış oturumu düzenleyeceğiz. Bu oturumda bir forum gerçekleştirilecek ve projenin çıktıları doğrultusunda bir sonuç bildirgesi yayınlanacak. Hazırlanan bu bildirge, Avrupa Birliği ile de paylaşılacak. Böylece ülkemizdeki iletişim fakültesi öğrencilerinin, yani geleceğin iletişim çalışanlarının, dijital medya ve yetkinlikler konusunda önemli bir mesafe kat ettiğini göstereceğiz" dedi.