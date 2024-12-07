Bursa Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşanan üzücü olayla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Başkan Deviren’e basın açıklamasında Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.BURSA (İGFA) - Bursa Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, olayın derin bir üzüntüyle karşılandığını vurgulayarak şu ifadelerde bulundu: “Bu, hiçbir insanın hiçbir canlı için kabul edebileceği bir durum değildir. Öncelikle yaşanan bu olay için çok üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Olayla ilgili olarak Gemlik Belediyesi olarak derhal idari soruşturma başlatmış bulunuyoruz. Bunun yanı sıra adli makamlar da gerekli soruşturmaları yürütecektir. Hukuk Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü ekiplerimiz, konuyla ilgili incelemelerini titizlikle sürdürecektir. Sorumluların cezasız kalmayacağını özellikle ifade etmek istiyorum. Ayrıca Gemlik’te görev yapan veteriner hekimlerle görüşerek onların da desteğini alacağız.”

Başkan Deviren, ortaya çıkan görüntüler ve yaşanan olaydan dolayı derin bir üzüntü duyduklarını belirterek benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını söyledi.