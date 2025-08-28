Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Etnospor Sakarya Günleri, dört gün boyunca kültür mirası geleneksel sporları Sakaryalılarla buluşturdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Millet Bahçesi’nde dört gün süren Etnospor Sakarya Günleri, geleneksel sporların heyecanı, kültürel etkinlikler ve çocuklara yönelik renkli aktivitelerle dolu dolu geçti.

Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinliklerde binlerce çocuk ve aileleri, okçuluk, mas güreşi, çömlek yarışları ve çeşitli ata sporlarını deneyimleyerek kültür mirasıyla buluştu.

4 gün boyunca kurulan etkinlik alanları hem çocukların hem de ailelerin buluşma noktası oldu. Minikler ata sporlarını deneyimleyerek eğlenceli vakit geçirirken, sahne gösterileri ve kültürel performanslar da vatandaşların ilgisiyle festival coşkusunu doruğa taşıdı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, “Etnospor Sakarya Günleri ile binlerce çocuğumuzu geleneksel sporlarımızla buluşturduk.Aileler ve çocuklar çok memnun kaldılar. Bu tür organizasyonlar geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi görüyor. Bizlerde gelecek yıllarda bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Yazın son ayında etkinliklerimiz Millet Bahçesi’nde devam ediyor. Vatandaşlarımızı Millet Bahçesi’nde birbirinden renkli ve güzel programlarda buluşmaya davet ediyoruz” dedi.