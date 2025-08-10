Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2025 Yaz Spor Kurslarıyla adeta geleceğin milli sporcularını yetiştiriyor. 18 Gençlik Merkezi, 17 spor salonu ve 10 yüzme havuzunda düzenlenen kurslara rekor düzeyde katılım sağlanırken, Paşabağı Spor Salonunda başlatılan Karete kursu ise çocukların en çok ilgi gösterdiği branşlardan biri oldu.ŞANLIURFA (İGFA) - 2025 Yaz Kursları kapsamında binlerce kişiyi sporla buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yetenekli çocukları keşfetmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Paşabağı Spor Salonu’nda başlatılan karate kursu, çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.

7-16 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen kursta, alanında uzman antrenörler eşliğinde dövüş ve savunma sanatı eğitimi veriliyor.

Kursta karate eğitimi alan öğrenciler, spor yapma imkânı sunduğu için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti.

Bu arada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yalnızca sporla değil kültür ve sanatla da gençlere dokunuyor. 18 Gençlik Merkezi’nde 30 farklı branşta kültürel ve sanatsal kurs, 17 spor salonunda ise 15 farklı branşta sportif eğitim düzenleniyor.