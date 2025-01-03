Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze bölgesinde günümüz teknolojisine uygun olarak inşa ettiği Batı Sebze Meyve Hali hizmet vermeye başladı. Hal esnafının ilk günden yüzü güldüKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze bölgesine kazandırdığı, 25 bin metrekare kullanım alanı ve 34 adet 120 metrekare büyüklüğündeki dükkânların yer aldığı “Batı Sebze Meyve Hali” hizmet vermeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1983 yılından beri Gebze’de hizmet veren ve fiziki şartların yetersiz olması sebebiyle ihtiyacı karşılayamayacak duruma gelen sebze ve meyve halini tüm Gebze bölgesine hizmet verecek modern bir komplekse taşıdı. 2 Ocak itibariyle kapılarını esnaf ve vatandaşa açan hal binası, değişen tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek büyüklükte oldu.

Anadolu’nun farklı illerinden sebze ve meyve getiren tırlar, gece saatlerinde kornalar çalarak hal binasına giriş yaptı. Sebze ve meyve kasalarını özenle dükkânlarına yerleştiren hal esnafı, ürünlerini müşterilerinin beğenisine sundu. Yeni hal binasında ilk siftahı yapan esnaflar, böylesine güzel bir tesisi Gebze bölgesine kazandırdığından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

ÖNEMLİ BİR TİCARET MERKEZİ OLACAK

Büyükşehir’in Gebze bölgesine kazandırdığı modern hal binası 25 bin metrekare kullanım alanı ve 34 adet 120 metrekare büyüklüğündeki dükkânları ile dikkat çekiyor. Özellikle toptan gıda ihtiyacını karşılayacak olan bu yeni yapı, Gebze ve çevre ilçeler için önemli bir ticaret merkezi olacak. Gebze bölgesinde sebze ve meyve ticaretinin canlanmasına katkı sağlayacak yeni hal binası, modern tasarımı ve geniş kapasitesi ile esnaf ve vatandaştan tam not aldı.

Büyükşehir, şehircilik ve tesisleşme noktasında Kocaeli’ne kazandırdığı dev tesislerden birini daha hizmete sundu. Gebze’de şehrin nüfus ve fiziki gelişimi düşünüldüğünde hem konum hem de kapasite olarak ihtiyaca yeterince cevap veremeyen sebze ve meyve hali, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılan yeni modern tesise taşındı. 25 bin metrekare kullanım alanına sahip modern sebze ve meyve hali, eski haline göre yaklaşık dört katı büyüklüğünde. Tesiste 120 metrekare büyüklüğünde 34 adet dükkan ve sandık deposu bulunuyor.

25 bin metrekare kullanım alanına sahip olan hal, değişen tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek büyüklükte bir tesis oldu. Yeni halde sosyal tesislerden depolama alanlarına, otoparktan satış alanlarına kadar her detay en üst standartlarda düşünüldü. 34 esnafın yerleşimi noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.