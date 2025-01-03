TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi rakamlarını açıkladı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 44,38 olurken, memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranlarda netleşmiş oldu.ANKARA (İGFA) -Gözlerin TÜİK'e çevrildiği yılın ilk enflasyon verisi için Aralık ayı verileri yayımlandı.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık ayına ilişkin aylık bazda yüzde 1,03, yıllık bazda ise yüzde 44,38 olarak açıklandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,88 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 91,64 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,67 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 2,78 ile ev eşyası oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla, 19 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 12 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİSİNİN DE ZAM ORANI BELLİ OLDU

Öte yandan memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları da belirlendi.

Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 11,54 emekli yüzde 15,75 zam alması bekleniyor.