Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, Gaziantep Hayvan Barınağı’nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Öğrenciler, protokol konuşmalarının ardından barınakta bulunan köpek ve kedilere mama dağıttı.GAZİANTEP (İGFA) - Etkinliğe Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz, Gaziantep Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Meltem Peri, hayvansever iş insanı Hakan Kömürcü, GBB Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

FERAY YILMAZ: HAYVAN DOSTU ŞEHİR VİZYONUYLA ÇALIŞIYORUZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz, hayvan haklarının korunmasına dikkat çekerek, “Hayvan Hakları Günü’nü sadece sevgimizi göstereceğimiz bir gün olarak değil, hayvan haklarını ve savunuculuğunu konuşacağımız bir gün olarak görmek istiyoruz. Çocuklarımızın hayvanlara olan sevgisini görmek bizi mutlu etti. Başkanımızın vizyonuyla Gaziantep’i hayvan dostu bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz” dedi.

Yılmaz, barınağın Türkiye’de örnek gösterilen merkezlerden biri olduğunu belirterek, “Hayvanlarımızı kafeslere kapatmıyoruz, doğal yaşam alanlarında dostlarıyla beraber yaşıyorlar. Ayrıca Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük hayvanat bahçesine sahip olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

MELTEM PERİ: HAYVANLARIN HAKLARINI SAVUNMAK TOPLUMA KARŞI SORUMLULUĞUMUZDUR

Gaziantep Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Meltem Peri, veteriner hekimlerin hayvanların yaşam hakkını koruma sorumluluğuna vurgu yaptı.

Peri, “Hiç kimse bir veteriner hekim kadar hayvanları sevemez. Bizler onların sağlıklı koşullarda yaşamalarını sağlamak için meslek yemini ettik. Hayvan sevgisi; insan, çevre ve hayvan sağlığı arasındaki üçgenin korunması için hayati önem taşır. Bu üçgenden bir ayağın eksikliği doğanın dengesini bozar. Onların haklarını savunmak sadece hayvanlara değil, topluma karşı bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

HAKAN KÖMÜRCÜ: HAYVAN SEVGİSİ, İNSAN SEVGİSİNİN EN SAF HALİDİR

Etkinlikte konuşan hayvansever iş insanı Hakan Kömürcü, sokak hayvanlarına verdikleri desteğe dikkat çekti.

Kömürcü, “Ürettiğimiz üst segment mamalarla yalnızca sokak hayvanlarının sağlıklı beslenmesine katkı sağlamıyor, aynı zamanda ülkemizin cari açığını kapatmak için de çalışıyoruz. Gaziantep’in gastronomi, tarih ve sanayi kimliğini dünyaya tanıtan vizyoner bir belediye başkanına sahibiz. Bu vizyon sayesinde şehrimiz, hayvan dostu şehir olma yolunda önemli adımlar atıyor” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, bu mutlu günde öğrencilere etkinliğe katılım sağlamasının mutlulu verici olduğunu aktararak, “Hayvanlarımız bizlerle aynı dünyayı paylaşıyor. Biz insanların aklını ve gücünü kullanarak doğaya hizmet etmesi gerekiyor” dedi.