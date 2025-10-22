Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 5’inci Köklüce Kanyonu Tırmanış Şenliği için geri sayım başladı.GAZİANTEP (İGFA) - Spor Şehri Gaziantep hedefiyle çalışmalar sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni bir etkinlikle çalışmalarına devam ediyor. Gazi şehrin Araban ilçesinin eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan Köklüce Kanyonu, bu yıl beşincisi düzenlenecek Tırmanış Şenliğine ev sahipliği yapacak.

24 ile 26 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı organizasyonunda etkinlik, spor tırmanışa gönül veren tüm sporcuları ve doğaseverleri bir araya getirecek.

Rusya, Almanya, Avusturya, İtalya ve Türkiye’nin çeşitli illerinden yaklaşık 500 sporcunun katılacağı 3 gün sürecek şenlik, hem zorlu parkurlarda adrenalin dolu anlar yaşatacak hem de doğayla iç içe keyifli vakit geçirme imkanı sunacak.