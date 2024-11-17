Muratpaşa Belediyesi’nin özel çocukları Cam Piramit’te düzenlenenGastro Antalya’da kruvasan sandviç yaparak birbirleriyle yarıştı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe bünyesinde yer alan özel gereksinimli çocuklar, Gastro Antalya’da yarışmacı oldu. Tezgahlarının başına geçen yarışmacılar önlerine konulan malzemelerle sandviç hazırladı. Fransa’nın önemli lezzetlerinden biri olan kruvasanın arasına peynir, marul ve domates yerleştiren çocuklar kruvasanı sandviçe dönüştürdü. Yarışmacı çocuklar ayrıca çikolata sosu ve şekerlemelerle de tatlı hazırladı. Yarışmanın ardından hazırlanan yiyecekler jüri tarafından tadıldı. Jüriden tam not alan özel çocuklara sahnede tek tek madalyaları teslim edildi.
Gastro Antalya’da özel çocuklar yarıştılar
Muratpaşa Belediyesi’nin özel çocukları Cam Piramit’te düzenlenenGastro Antalya’da kruvasan sandviç yaparak birbirleriyle yarıştı
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