Gara ve Hakurk bölgesinde toplam 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleyi sürdürüyor.

Irak’ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1888509418251391273

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.