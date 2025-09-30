Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentin köklü tarihine ışık tutan Frig kültürünü günümüze taşıyan özel bir sergiye ev sahipliği yaptı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen, Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu’nda açılan sergiye Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, serginin küratörlüğünü yapan Prof. Yüksel Şahin, sanatçı Nesrin Nur Sarıköse ve sanatseverler katıldı. Açılışta konuşan eserlerin yaratıcısı Nesrin Nur Sarıköse, Frig kültürünü sanatsal bir bakışma günümüzle buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Küratör Prof. Şahin ise serginin önemine değinerek, “Frig efsaneleri ilk kez jakarlı dokuma olarak sergileniyor.” dedi.

Konuşmasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının daima destekçisi olacaklarını belirten Ünal da, “Özellikle genç sanatçılarımızın tarihimize ışık tutan eserlerinin sergilenmesi bizleri heyecanlandırıyor.” diye konuştu.

Sergide, “Müzik Yarışması”, “Kral Midas ve Altın Dokunuş”, “Büyük İskender ve Gordion Düğümü”, “Bekos”, “Kibele ve Attis” gibi mitolojik anlatılardan esinlenerek hazırlanan eserler yer aldı. Frig efsanelerinin izlerini taşıyan çalışmalar; müzikten mimariye, gündelik yaşamdan mitolojik göndermelere kadar pek çok unsuru içeren çok katmanlı bir kültürel mirası günümüze aktarıyor.

Sanatçı Sarıköse’nin özgün yaklaşımıyla hayat bulan eserler, Frig efsanelerini çağdaş bir ifade biçimiyle yeniden yorumlayarak izleyicilere mitlerden bugüne uzanan görsel bir yolculuk sunuyor.

Tarih boyunca Anadolu’nun önemli uygarlıklarından biri olan Friglerin zengin kültürel mirasına dikkat çekmeyi amaçlayan sergi, 12 Ekim 2025 tarihine kadar gezilebilecek.