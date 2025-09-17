Bursa'da İznik Belediyesi tarafından düzenlenen Ekinoks 2025 Fotoğrafçılar Maratonu 19-20-21 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Toplamda 145 bin lira para ödülünün dağıtılacağı yarışmada, ilk 3'ün yanı sıra iki mansiyon ödülü ile sergilemeye seçilecek 30 fotoğraf da ödüllendirilecek.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İznik ilçesinde yılda iki kez gerçekleşen ekinoks görsel şöleni ile ilçenin binlerce yıllık tarihi ve doğal güzellikleri gerçekleştirilecek fotoğrafçılar maratonu ile profesyonel karelere yansıyacak.

İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla düzenlenen etkinlik Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğiyle gerçekleşecek.

19-20-21 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan İznik Belediyesi Ekinoks 2025 Fotoğrafçılar Maratonu yarışma şartnamesi tfsfonayliyarismalar.org adresi ile İznik Belediyesi resmi web sitesi duyurular kısmında ilan edildi.

145 BİN TL ÖDÜL SAHİPLERİNİ BULACAK

İznik Belediyesi Ekinoks 2025 Fotoğrafçılar Maratonu kapsamında yarışma şartlarını taşıyarak katılanlar arasından jürinin yapacağı seçim ile toplamda 145 bin TL ödül dağıtılacak. Bu kapsamda birinciye 25 bin TL ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 15 bin TL verilecek. 10 bin TL tutarında iki mansiyon ödülü ile sergilemeye seçilecek otuz fotoğrafa da 2500 TL hediye verilecek.

İznik'in binlerce yıllık muhteşem tarihi ve eşsiz doğal güzellikleri arasında bu değerlerin tanıtımına da katkı sağlayacak bir organizasyonun startını verdiklerini belirten İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta "Ülkemiz genelindeki tüm fotoğrafçıları İznik Belediyesi Ekinoks 2025 Fotoğrafçılar Maratonu’na davet ediyoruz. Katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.