Sanata ve sanatkârlara verdiği destekle öne çıkan Osmangazi Belediyesi, usta sanatçıların eserlerini kültür merkezlerinde sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da yaşayan Mehmet Tarkçıoğlu, emekli olduktan sonra çinicilikle uğraşmaya başladı. Aldığı eğitimlerin ardından tabak, sürahi ve farklı çini örneklerinden eserler üretmeye başlayan Tarakçıoğlu, üretimini yaptığı çinilerden sergi açmaya karar verdi.

Geçmişten bugüne kadar gelen köklü bir sanat mirası olan çiniden bir birinden güzel eserler ortaya çıkartan Tarakçıoğlu, çini eserlerinden oluşan sergiyi Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde açtı.

Açılışına Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve sanatseverlerin katıldığı “Emeklilikten Bugüne Çini Sergisi” Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde 16-21 Eylül tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

SANAT ÖĞRENMENİN YAŞI YOK

Emekli olduktan sonra çini sanatıyla ilgilenmeye başladığını ifade eden Mehmet Tarakçıoğlu, Sanat öğrenmenin yaşı yok, bu sanatların eğitimini küçük yaşlarda alınmasında büyük fayda görüyorum, küçük yaşlarda alınan sanat eğitimlerinin gençlikte ahlaklı bir kişilik ve sosyalleşme ileri yaşlarda da kariyer sağlaması açısından çok önemli buluyorum.

Sergimde tabak, sürahi ve farklı çini örneklerinden eserler mevcut tüm sanatseverleri sergimi gezmeye davet ediyorum. Sergime verdikleri desteklerden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve ekibine ayrıca teşekkür ederim” dedi.