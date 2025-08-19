Foça Kitap Kulübü’nün düzenlediği bir dizi söyleşi programının ilk konukları Foçalı yedi yazar oldu. Tarihi Beşkapılar Kalesi’nde hem kitaplarını imzalayan hem de katıldıkları söyleşide yaşam ve yazarlık geçmişlerini anlatan yazarlar unutulmaz bir etkinliğe imza attılar.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Foça ilçesinde yıl boyu süren okuma, kitap paylaşım etkinlikleri ve yılda bir kez düzenlediği Kitap Şenliği’nde ücretsiz binlerce kitap dağıtımıyla bilinen Foça Kitap Kulübü, tarihi Beşkapılar Kalesi’nde Foçalı Yazarları okurlarıyla buluşturmayı amaçlayan Foçalı Yazarlarla Söyleşiler etkinliklerinin ilkini dün gece gerçekleştirdi. Gecenin konukları; Cevat Yıldırım, Gönül Çatalcalı, Reşit Çağın, Sebahattin Karaca, Sermet Elçi, Sevhan Beğendi ve Yayla Boztaş oldu.

Foça Kitap Kulübü Başkanı Alptekin Aydın’ın giriş konuşması ve sunumunun ardından her yazar yaşam öykülerini, sevgi konusundaki düşüncelerini, Foça ile nasıl tanıştıklarını, yazarlık serüvenlerinin nasıl başladığını, öykü, roman ve şiirlerine ilham olan yada kaynak teşkil eden konuları içeren konuşmalarını yaptılar.