Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA)- Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor.

Terör bölgelerindeki operasyonlardan yeni gelişmeleri Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1870774287709139420

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Paylaşımda, "Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" ifadeleri yer aldı.

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