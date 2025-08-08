Adana Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Koruluğu’nda miniklerin katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ve çocukların katılımıyla hayata geçirilen etkinliğe katılanlar, bir fidan yanan ormanlar ve çocuklar için, bir fidan da Başkan Zeydan Karalar için dikti.ADANA (İGFA) - Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi yoğun orman yangınlarının yaşandığını hatırlatan Güngör Geçer şunları söyledi: Doğal afet olan bu orman yangınlarından maalesef ülkemiz ciddi şekilde etkilendi. Ormanlarımız bizim ciğerlerimiz, yüreğimiz. Yanan ormanlarla birlikte bizim de yüreğimiz, ciğerimiz yanıyor. Fidan dikerek bu acıyı ve yangının yarattığı tahribatı hafifletmeyi amaçladık. Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği halinde, yeni yeşil alanlar oluşturmak için elimizden geleni yapmak adına çalışma başlattık. Daha önce oluşturduğumuz Çocuk Hakları Koruluğu’nda fidan dikimlerini gerçekleştirmek istedik. Böylece hem çocuk haklarına ilişkin farkındalık oluşturmak hem de yanan ormanlarımızın yerine yeni yeşil alanlar meydana getirmeyi amaçladık. Küçük yüreklerimizle, çocuklarımızla birlikte fidanları dikerek ormanlarımızı çoğaltmak ve ülkemize örnek olmayı diliyoruz. Buradan bütün belediyelerimize ve kurumlarımıza fidan dikimi konusunda çağrı yapıyorum.”

İKİNCİ FİDANLAR BAŞKAN ZEYDAN KARALAR ADINA

Ormanların korunması ve çoğaltılması konusunda mesaj veren Güngör Geçer şöyle devam etti: “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Ormanlar da ciğerlerimiz. Çocuklarımız ileride rahat nefes alsınlar diye yeşil alanları çoğaltacağız. Her birimiz birer fidan dikeceğiz ve ikinci fidanları da Başkanımız Zeydan Karalar adına dikeceğiz.”