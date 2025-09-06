Serdivan Belediyesi tarafından düzenlenen birinci İncir Festivali, Kırantepe’de coşkuyla gerçekleştirildi. Festivalde Sakarya da ki çeşitli kültür dernekleri stantları yer alırken, Sakarya Trabzonlular Derneği de orman yangınlarından etkilenen bölgelere farkındalık yaratıp destek olmak amacıyla fidan dağıtımı yaptı.ADAPAZARI (İGFA) - Belediye Başkanı Osman Çelik de derneğin fidan dağıtıma katılarak destek verdi. Orman Bölge Müdürü Metin Topçu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Trabzonlular Derneği Başkanı Op.Dr. İsmet Kartal yönetim kurulu üyeleri ile gecede hazır bulunurken, KARTAL Belediyelerimizin bu tür kültürel etkinliklerde halkla buluşmasını takdir ediyor ve Başkan Osman Çelik e teşekkür ediyoruz dedi.

Katılımcılar tarafından büyük ilgi gören etkinlikte, Trabzonlular Derneği’nin standı hem fidan dağıtımı hem de kültürel tanıtımıyla festivale renk kattı ve yoğun ilgiyle karşılandı.

Gecenin sonunda sahneye çıkan sanatçı Karadeniz in yöresel sanatçısı Safa Tatlıoğlu ise seslendirdiği şarkılarıyla festivale katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Eğlenceli ve anlamlı etkinlik, vatandaşların beğenisini topladı.