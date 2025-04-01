Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, göreve gelişinin birinci yılı nedeniyle sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisalıların desteğiyle bir yıl önce başlayan hizmet yolculuğunu değerlendirerek, geçen süre zarfında önemli çalışmalara imza attıklarını ve kentin her köşesine dokunmaya devam edeceklerini belirtti.

Bir yıl önce bugün Manisa’da hep birlikte tarih yazdıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “O gün, sadece bir biz değil umut kazandı, değişim kazandı, halkın iradesi kazandı, Manisa ittifakı kazandı. Seçim kampanyası boyunca çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadık. Herkesin gönlüne dokunmaya çalıştık. Komşularım, dostlarım, arkadaşlarım, hemşehrilerim partimizin her bir neferi bana inandı, güvendi. Bu güzel şehre hizmet etme onurunu verdi. Bana inanan, güvenen, destek olan herkese minnettarım. Bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“YAPACAK ÇOK İŞİMİZ, GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR”

Başkan Zeyrek, bir yıl boyunca verdikleri emeğin altını çizerek, “Bu onurla bir yıl boyunca çok çalıştık, önemli işlere imza attık. Ama daha yolun çok başındayız. Yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var” diyerek Manisa’da bir yıllık süreçte atılan adımları vurguladı.

Manisa’da ayrım yapmadan tüm vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Zeyrek, “Manisa’m da Türkiye’m de her geçen gün daha güzel olacak. Aydınlık bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz” sözleriyle mesajını tamamladı.