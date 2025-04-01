İzmir ve Manisa basınının sevilen ismi Güney Temiz için dostları SYFCEG Grubu vefatının yedinci günü 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 13:30’da Alsancak Hocazade Camii’nde hayır düzenleyecek.İZMİR (İGFA) - Grup adına Engin Kırbiç şu mesajı paylaştı: “Çok erken veda ettiğimiz yakın dostumuz Güney Temiz için yakın arkadaşları olarak SYFCEG grubu (Sinan Kerim Uçkaç-Yusuf Kırbiç-Fırat Soylu-Can Özlü-Engin Kırbiç) adına kardeşimizin 7’sinde Alsancak Hocazade Camii’nde öğle namazında tavuklu pilav ayran hayrı yapılacaktır. Tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz. Allah herkese böyle dostlar nasip etsin diyor, Güney Temiz’e bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

