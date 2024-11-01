O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu Oğuz Berkay Fidan evlendi! İşte son hali... O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu Oğuz Berkay Fidan evlendi! İşte son hali...
Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında soyadı krizi!
Ferdi Tayfur, son zamanlarda kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor. Usta sanatçı, kızına 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı dava açmıştı. Baba-kız arasında sular durulmazken,...Devamı için tıklayınız