Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında soyadı krizi!
Ferdi Tayfur, son zamanlarda kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor. Usta sanatçı, kızına 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı dava açmıştı. Baba-kız arasında sular durulmazken,...Devamı için tıklayınız
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