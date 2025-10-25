İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime – 8. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenlenen defileler 2026 modasının ilk trendlerini ziyaretçilere sunuyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime -8. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı’nın ikinci gününde; tamamı katılımcı firmaların kumaşlarıyla hazırlanan tasarımlar, üç özel defileyle moda tutkunlarının beğenisine sunuldu. Bazı elbiseler, defile öncesinde dikilmeden, doğrudan modellerin üzerinde iğnelenerek tamamlandı. Organizasyonunu, tasarımcı Erkan Yılmaz’ın üstlendiği, 17 firmanın yer aldığı ilk karma defilenin ve bir firmanın tasarımlarının sergilendiği solo defilenin koreografisi Akif Örük tarafından hazırlandı. 5 firmanın yer aldığı günün son defilesinde ise koreografiyi Serkan Duman ve Gökhan Duman gerçekleştirdi. Ünlü modeller Özge Ulusoy ve Gizem Özdilli’nin de aralarında yer aldığı mankenler, özel dantel ve kumaşların öne çıktığı koleksiyonları başarıyla sundu.

Sektöre ilham veren fuar

Fuarı ve defileleri değerlendiren tasarımcı, koreograf ve modeller, fuarın sektöre ilham veren bir etkinlik olduğunu ve 2026 modasının ilk trendlerini başarıyla yansıttığını ifade etti. Gizem Özdilli, fuarın 8. yılında, podyumda olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Çok güzel bir fuar, herkesin emeklerine sağlık. Çok güzel bir organizasyonda olmaktan çok mutluyum” dedi.

“İzmir’de olmak ve bu podyumda yer almak her zaman mutluluk verici”

Podyumların tanınan ismi Özge Ulusoy da Fashion Prime sahnesinde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “İlk kez 2007 ya da 2008 yılında IF Wedding Fashion İzmir Fuarı’na gelmiştim. O zamandan beri düzenli olarak İZFAŞ’ın fuarlarına geliyorum. İzmir’de olmak, İZFAŞ ailesiyle ve bu podyumda yer almak benim için her zaman mutluluk verici. Bu sene katılım çok yüksek, bu da bizi çok mutlu etti. Bu tür organizasyonlar çok önemli; çünkü burada kumaşları görüyor, sonra onların nasıl tasarıma dönüştüğünü izliyorsunuz. Fashion Prime aslında IF Wedding’in bir ön gösterimi gibi. Kumaş fuarında gördüğümüz materyaller, birkaç ay sonra gelinlik ve abiye olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreç hem hayal gücümüzü besliyor hem de gelecek sezonun trendlerini görmemizi sağlıyor” dedi.

“Sektör IF Wedding Fashion İzmir’e hazırlanıyor”

Ünlü tasarımcı, organizatör Erkan Yılmaz da “Fashion Prime 8. yılında modanın en önemli fuarlarından biri haline geldi. Özellikle defile bölümü, abiye ya da hazır giyim fuarlarından farklı; burada katılımcı kumaş firmaları defileler için özel koleksiyonlar hazırlıyor. Çok fazla emek var. Firmalarla konuştuk, hepsi çok memnun. Ben de 8 yıldır bu fuardayım, her geçen yıl çıta daha da yükseliyor. İZFAŞ’a ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bize sağladıkları bu imkanlar için teşekkür ediyorum. Fashion Prime’ı tamamladıktan sonra hemen 2026 Ocak ayında düzenlenecek IF Wedding Fashion İzmir – 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı için çalışmaya başlıyoruz. O fuar çok daha kapsamlı, çok daha gösterişli olacak. Defileler artacak, yoğun bir tempo bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

“Kumaşlar podyumda hayat buluyor’

Koreograf Akif Örük, defilenin konsepti ve sürecin önemine dikkat çekerek, “Bu fuarda yer alan her tasarımcının ve modelin emeği çok büyük. 25 modelimiz sahne aldı. Normalde sadece kumaş olarak gördüğümüz materyaller, burada podyumda hayat buluyor. Bu dönüşüm çok kıymetli. Sürdürülebilirlik artık moda endüstrisinin merkezinde. Ekolojik kumaşlar, yenilikçi dokular burada ilk kez görücüye çıktı. İzmir, bu anlamda sektörün nabzını tutuyor” dedi.

“Yüz kişilik ekip, büyük bir emek”

Koreograf Serkan Duman ise defilelerin perde arkasındaki yoğun emeği vurgulayarak, “Fashion Prime podyumunda 100’ü aşkın kişinin emeği var. Kuaförlerden makyözlere, modellerden teknik ekibe kadar herkesin büyük bir özverisi var. Bu fuar, moda dünyası açısından çok önemli. 2026 yılı trendlerine yön verecek ilk ipuçlarını sunuyor. Tasarımcılar için çok önemli bir platform. 2026 koleksiyonlarını oluştururken ilham alabilecekleri dantel, kumaş ve aksesuarları burada ilk kez görme fırsatı buldular. Dünyanın dört bir yanından gelen materyallerle 2026 modasının ilk nabzı İzmir’de, Fashion Prime’da atıyor diyebiliriz. Bu muhteşem organizasyona emek veren herkese, bize bu imkanları sağlayan İZFAŞ ailesine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Modaya atılan ilk adım”

İZFAŞ Fuarlar Müdürü Yeşim Yiğit de iki fuar arasındaki güçlü bağa dikkat çekerek, tekstil ve moda sektörü için taşıdığı önemi vurguladı. Yiğit, “Bu yıl IF Wedding Fashion İzmir Fuarı’nı 20–22 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Şu anda IF Wedding’in katılımcılarının büyük bölümü Fashion Prime’da yer alıyor. Bu bizim için gurur verici, çünkü biliyoruz ki ürünlerin ilk adımı bu fuarda atılıyor. Defilelerde yer alan kıyafetlerin tamamı, katılımcı firmalarımızın kumaşlarıyla üretildi. Böylece bu trend kumaşların tasarıma nasıl dönüştüğünü, ürünlerin nasıl değerlendirilebileceğini fuarda görebiliyoruz. Umarız bu fuar, moda sektörüne ilham verir” dedi.