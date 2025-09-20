Bursa’nın tarihi simgelerinden Fabrika-i Hümayun, modern bir eğitim yuvası olarak yeniden öğrencilerle buluştu. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İSSB MYO), bu eşsiz yapıda sağlık ve sosyal bilimler alanında geleceğin profesyonellerini yetiştirmek üzere kapılarını açtı.BURSA (İGFA) - Osmanlı sanayi tarihinin önemli yapılarından olan Fabrika-i Hümayun, günümüzde İSSB MYO’nun eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapan tarihî bir mekân olarak işlev görüyor. Kampüste modern sınıflar, laboratuvarlar, atölyeler ve yaratıcı çalışma alanları, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimini destekliyor. Tarihi atmosfer, öğrenmeyi teşvik eden ve yaratıcılığı besleyen özgün bir eğitim ortamı sunuyor.

Bursa’nın İhtiyaçlarına Yönelik Programlar

İSSB MYO Bursa Yerleşkesinde, sağlık alanında Anestezi, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik; sosyal alanlarda ise Grafik Tasarım, İç Mekan Tasarımı ve Moda Tasarımı programları öne çıkıyor.

Bu programlar, kentin sağlık kuruluşları ve tasarım sektörleriyle güçlü bağlar kurarak öğrencilere geniş istihdam olanakları sunuyor. Öğrenciler eğitim süreçlerinde sektörle birebir etkileşim imkânı bulurken, staj ve saha çalışmalarıyla profesyonel deneyim kazanıyor.

Her Adımda Fark Yaratan Deneyim

İSSB MYO Bursa Yerleşkesi, öğrencilerine yalnızca mesleki donanım kazandırmakla kalmıyor; toplumsal sorumluluk bilinci de aşılıyor. Yerel projeler, sosyal sorumluluk etkinlikleri ve kültürel faaliyetler sayesinde öğrenciler, liderlik, iletişim ve problem çözme becerilerini geliştiriyor. Böylece mezunlar, hem mesleki hem de toplumsal anlamda fark yaratan bireyler olarak hayata hazırlanıyor.

İstanbul Kampüsü

İSSB MYO, İstanbul Fatih Cankurtaran’daki tarihî binasında da eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. 19. yüzyılda süvari kışlası ve balıkhane olarak kullanılan, Cumhuriyet döneminde ise hastane olarak hizmet veren yapı, 2010 yılından bu yana eğitim kurumu kimliğiyle geçmişten geleceğe uzanan yolculuğunu devam ettiriyor.

Tarihî Not

Fabrika-i Hümayun, 19. yüzyıl ortalarında devlet eliyle endüstrileşme çabalarının bir ürünü olarak 1852’de Bursa Muradiye’de, Cilimboz Deresi kıyısında inşa edildi. Saray için ipek halı ve kumaşlarda kullanılacak iplik üretmek amacıyla kurulan bu fabrika, dönemin önemli devlet adamlarının yanı sıra Avrupa saraylarına da değerli kumaşlar ulaştırdı. Bugün ise bu tarihî yapı, eğitim ve bilimin ışığını geleceğe taşımayı sürdürüyor.