Sanatçı Eylem Erdem Uğurlu, çocuk istismarı gibi toplumsal travmalara dikkat çeken çalışmaları nedeniyle Psikodemi Eğitim ve Gelişim Akademisi'nin 'Umut Olan Sanatçı Ödülü'ne layık görüldü. Uğurlu, sanatın ifade edemeyenlere ses olabildiğini vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da düzenlenen törende takdim edilen ödülün gerekçesinde, Eylem Erdem Uğurlu’nun “Suçum Yok” adlı şarkısı, TEDx konuşmaları ve “Yola Çıkmak” adlı albüm ve çocuk kitabı ile hem sanatsal üretim yaptığı hem de istismar mağdurlarına ses, cesaret ve iyileşme imkânı sunduğu vurgulandı. Uğurlu’nun sanatının, bir ifade biçiminin ötesinde adalet, empati ve farkındalık taşıyıcısı olduğunun altı çizildi.

Sanat yoluyla toplumsal sorunlara dikkat çeken Uğurlu’nun, özellikle istismar mağduru çocuklara yönelik çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtilirken, Psikodemi Eğitim ve Gelişim Akademisi yetkilileri, “Bu ödül, sanatçının cesaretine, duyarlılığına ve kalplere dokunan üretimlerine duyulan saygının ifadesidir” açıklamasında bulundu.

İki çocuk annesi olan Eylem Erdem Uğurlu, aldığı ödül ile ilgili yaptığı kısa değerlendirmede, sanatın susturulmuş seslere alan açma gücüne inandığını belirterek, “Bir çocuğun kendini ifade edebilmesi, dünyayı değiştirebilir. Sanat da buna vesile olabilir” ifadelerini kullandı.