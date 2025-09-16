Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2025–2026 Akademik Yılı güz döneminde Erasmus+ programı kapsamında 13 farklı ülkeden gelen 51 öğrenciyi oryantasyon programıyla ağırladı.İZMİR (İGFA) - Bir hafta süren etkinlikler boyunca öğrenciler hem DEÜ’nün akademik yapısını tanıdı hem de Türk kültürünü yakından deneyimleme fırsatı buldu.

AKADEMİK TANITIM VE FAKÜLTE ZİYARETLERİ

DEÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından organize edilen programda Almanya’dan 19, Fransa’dan 9, İtalya’dan 4, Hollanda, Polonya ve Avusturya’dan 3’er; Hırvatistan, Macaristan ve Romanya’dan 2’şer; Çekya, Kazakistan, Makedonya ve İsveç’ten ise birer öğrenci DEÜ’ye katıldı. Öğrencilerin en yoğun tercih ettiği fakülte İşletme Fakültesi olurken, diğer bölümler arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mühendislik, Mimarlık, Eğitim, Fen, Hukuk ve Hemşirelik Fakülteleri yer aldı.

TÜRK KÜLTÜRÜNE YOLCULUK

Hafta ortasında düzenlenen kültürel etkinliklerde öğrenciler, Buca Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nün Türk müziği dinletisiyle karşılandı. Ardından ebru sanatı ve seramik atölyeleriyle geleneksel sanatlarla tanışan öğrenciler, Türkiye’nin ilk ve tek Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi’ni ziyaret etti. Programın finalinde Meryem Ana Evi, Efes Antik Kenti ve Şirince köyü gezisiyle Türkiye’nin tarihî ve doğal güzellikleri keşfedildi.

“DEÜ, KÜLTÜRLERİN BULUŞTUĞU BİR BİLİM MERKEZİ”

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, Erasmus+ programının üniversitenin uluslararası vizyonu açısından önemini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Dokuz Eylül Üniversitesi, dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler için kültürlerin buluştuğu bir bilim merkezi olma misyonunu kararlılıkla sürdürüyor. Erasmus+ programıyla gençlerimiz hem akademik hem de kültürel açıdan zengin ve çok yönlü bir deneyim yaşıyor. İzmir’in çok kültürlü yapısı öğrencilerimizin Erasmus+ deneyimini daha da değerli hale getiriyor.”

“ÖĞRENCİLER UNUTULMAZ BİR DENEYİM YAŞAYACAK”

DEÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. M. Banu Durukan Salı ise programın öğrenciler için güçlü bir başlangıç olduğunu belirterek, “Bu dönem 12 ülkeden gelen 50 öğrencimize ev sahipliği yapıyoruz. Öğrencilerimize, üniversitemizin sunduğu akademik olanakların yanında İzmir’in tarihî ve kültürel değerlerini de tanıtıyoruz. Oryantasyon sürecinde onların uyumlarını kolaylaştıracak etkinlikler planladık. Öğrencilerimizin burada unutulmaz bir deneyim yaşayacaklarına inanıyoruz,” ifadelerini kullandı.