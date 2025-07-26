Madeni yağlar, endüstriyel yağlar, kimyasallar ve katkı maddeleri gibi birçok alanda uzmanlaşmış 100’ün üzerinde markanın katılacağı Eurasian Lubricants Show 2025 fuarında, Türkiye başta olmak üzere MENA Bölgesi, Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar ve Avrupa’dan 4 binin üzerinde sektör profesyoneli buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği (MAPESAD) iş birliği ile 1–3 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan Eurasian Lubricants Show 2025’te yerli-yabancı 100’ün üzerinde marka bir araya gelecek. Madeni yağlar, endüstriyel yağlar, kimyasallar, katkı maddeleri ve teknolojiler alanında faaliyet gösteren bölgesel ve uluslararası oyuncuları bir araya getirecek Eurasian Lubricants Show 2025’te Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi, Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar ve Avrupa başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan sektör profesyonelleri ağırlanacak. CNG Expo organizasyonuyla hayata geçirilecek etkinliğe 4 binin üzerinde sektör profesyoneli katılacak.

TÜRKİYE STRATEJİK OYUNCU KONUMUNDA

Türkiye’nin, sahip olduğu güçlü üretim kapasitesi ve stratejik coğrafi konumu sayesinde, hızla büyüyen küresel madeni yağ ve endüstriyel yağ pazarında kritik bir aktör konumunda olduğunu ifade eden MAPESAD Başkanı Tayfun Koçak, “2023 yılında yaklaşık 754 bin ton bitmiş madeni yağ üretimi gerçekleştiren Türkiye’de, aynı yıl 269 bin tonluk iç pazar tüketimi gerçekleşti. Bu tüketimin yaklaşık yüzde 40’ı taşıt yağları, yüzde 55’i endüstriyel yağlar, yüzde 5’i ise özel amaçlı yağlardan oluştu. 2024’te ise Türkiye yaklaşık 825 bin tonluk bitmiş yağ üretimi gerçekleştirdi. 2023 yılında küresel madeni yağ pazarının büyüklüğü 172,1 milyar doları olurken, 2024 yılında 175,5 milyar dolara çıktı. 2032 yılında ise pazar büyüklüğünün 205,6 milyar dolar olması bekleniyor. Türkiye’nin 2024 yılı pazar hacmi ise 4,5 milyar dolar seviyesine çıktı. 2025 sonu itibariyle de hacmin 5 milyar dolar seviyesine yükselmesi bekleniyor.” dedi.