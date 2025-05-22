Ticaret Bakanlığı, Nisan 2025 itibarıyla esnaf ve sanatkârlara sağlanan Hazine destekli, faiz indirimli kredilerin toplam tutarının 615,4 milyar liraya ulaştığını duyururken, bu rakamın Cumhuriyet tarihinin en yüksek kredi desteği olduğu bildirildi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, esnaf ve sanatkârlara yönelik Hazine destekli, faiz indirimli kredi programlarının Nisan 2025 sonu itibarıyla 615,4 milyar lira seviyesine ulaştığını açıkladı. Bakanlık, bu tutarla 600 milyar liralık eşiği aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek kredi desteğini sağladı

Kredi destekleri, işletme ve yatırım kredileri dahil 18 farklı başlıkta sunuldu. İşletme kredi üst limiti 1 milyon TL’ye, yatırım kredi üst limiti ise 1,5 milyon TL’ye yükseltildi.

Ayrıca, 13 bin 829 esnaf ve sanatkâr, iş yeri ve taşıt edinme kredilerinden faydalandı.

Deprem bölgesindeki esnafa yönelik özel desteklerle de dikkat çeken Ticaret Bakanlığı, kredi programlarının, esnafın ekonomik toparlanmasına ve sürdürülebilirliğine katkı sağladığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkârların yanında olmaya devam edeceğini vurgulayarak, kredi desteklerinin sektörel büyümeye ve istihdama katkı sağlayacağı kaydedildi.

İşte esnaf ve sanatkarlar için sağlanan yeni desteklerin dağılımı şöyle: