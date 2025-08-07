Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin “Bi’fikirle hep birlikle Eskişehir” sloganıyla başlattığı “Katılımcı Bütçe” uygulaması, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Kentin geleceğine yön verecek projeleri belirlemek için bir haftada yaklaşık 10 bin Eskişehirli oy kullandı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan katılımcı bütçe uygulaması ‘Bi’fikirle hep birlikle Eskişehir’ kent genelinde büyük ilgi gördü. Uygulama kapsamında 16 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında vatandaşlar ilgili web sitesi üzerinden proje önerilerini iletti. Ön ve teknik değerlendirmenin ardından belirlenen 50 proje 28 Temmuz tarihinde oylamaya sunuldu. Eskişehirli vatandaşlar 7 gün boyunca bifikirle.eskisehir.bel.tr adresi üzerinden sisteme kayıt olarak oylamaya katıldı. Her vatandaşın en fazla 10 projeye oy verebildiği uygulama kapsamında toplamda 10 bin oy kullanıldı.

Katılımcı bütçe uygulamasının kendilerini çok heyecanlandırdığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Hemşehrilerimizin kendi yaşadıkları şehirde söz sahibi olmalarını önemsiyoruz. Bu sebeple de 2026 yılı bütçe belirleme sürecine girdiğimiz bu dönemde ‘Bi’fikirle hep birlikle Eskişehir’ diyerek proje önerilerini topladık. Ön elemeyi geçen 50 değerli projeyi de yine halkımızın oylamasına sunarak kararı Eskişehir’in hep birlikle vermesini istedik. Bildiğiniz üzere 2026 yılının da ‘Eskişehir Yılı’ olmasını istiyoruz. Bu uygulamayla belirlenen ve kısa sürede yapabileceklerimizi aynı yıl içinde hayata geçireceğiz. Uzun vadede yapılacak olanların da çalışmaları başlayacak. Hedefimiz belirlenen tüm projeleri tamamlamak. Uygulamanın şeffaflık, katılımcılık ve yerel demokrasiyi güçlendirme açısından Eskişehir için örnek bir uygulama olduğunu düşünüyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.