Bornova Belediyesi’nin bir ay önce başlattığı “Her Gün İki Mahalle” temizlik uygulaması, kentte temizlik hizmetlerinin kalitesini artırdı. Bir yandan mahallelerdeki düzenli temizlik çalışmaları yürütülürken diğer yandan da haftanın altı günü günde iki mahallede detaylı temizlik yapılıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesindeTemizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 10’ar kişilik süpürgeci ekipler, Pazar günleri hariç her gün iki mahallede detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler mahallelerin cadde ve sokaklarını tek tek dolaşarak, çöp, yaprak, toz ve diğer atıkları titizlikle topluyor. Uygulamanın ilk adresi Mevlana Mahallesi olurken, çalışmalar dönüşümlü olarak tüm mahallelerde sürecek.

Bornova Belediyesi, yaz aylarında çöp toplama araçlarında oluşabilecek kötü kokular ve kirliliğe karşı da önlem aldı. Temizlik İşleri Şantiyesi’nde oluşturulan özel ekip, araçların dışını ve içini düzenli olarak yıkayıp dezenfekte ediyor. Bu sayede hem hijyen sağlanıyor hem de kent estetiği korunuyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, temizlik çalışmalarının sadece belediye ekiplerinin değil, tüm Bornovalıların ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Başkan Eşki, “Bu kenti birlikte paylaşıyoruz, birlikte temiz tutabiliriz. Mahalle mahalle başlattığımız temizlik atağını artık kalıcı hale getirdik. Daha temiz bir Bornova için her mahallede birlikte hareket etmeliyiz.” diye konuştu.