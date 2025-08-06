Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Akif Diri, sıcak havalarda artan terleme nedeniyle böbrek taşı riskinin yükseldiğini belirterek, günde en az 2-2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Su kadar minerallerin de önemli olduğunu ifade eden Diri, aşırı tuz ve işlenmiş gıdalardan kaçınılmasını önerdi.İSTANBUL (İGFA) - Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Akif Diri, sıcak havalarda terlemeyle artan sıvı kaybının idrar yoğunluğunu artırarak böbrek taşı oluşumunu tetiklediğini belirterek, “Yazın sıvı ve elektrolit dengesi hassaslaşır. Böbrek taşlarını önlemenin en etkili yolu, düzenli ve yeterli su tüketimidir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, sıcak havalarda elektrolit dengesizliklerine bağlı sağlık sorunlarının yüzde 20 arttığına dikkati çeken Doç. Dr. Diri, terlemeyle kaybedilen sodyum, potasyum ve magnezyum gibi minerallerin eksikliğinin halsizlik, baş dönmesi ve kas kramplarına yol açabileceğini söyledi.

“Salatalık, domates, kabak gibi su oranı yüksek sebzeler ve karpuz, kavun gibi meyveler elektrolit dengesine katkı sağlar” diyen Diri, aşırı tuzlu ve yağlı gıdalardan kaçınılmasını, gereksiz vitamin takviyelerinden uzak durulmasını önerdi.

Diri, sıvı dengesizliğinin böbrek taşlarının yanı sıra tansiyon sorunları, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığına yol açabileceğini vurgulayarak, düzenli sıvı tüketiminin basit ama etkili bir önlem olduğunu ifade etti.

BÖBREK SAĞLIĞI İÇİN ÖNERİLER

Doç. Dr. Akif Diri, yazın böbrek sağlığını korumak için şu tavsiyelerde bulundu:

Susamayı beklemeyin: Günde 8-10 bardak su tüketin.

Günde 8-10 bardak su tüketin. Kafein ve alkolü sınırlayın: Diüretik etkisi su kaybını artırır.

Diüretik etkisi su kaybını artırır. Ağır yemeklerden kaçının: Yüksek tuz ve yağ böbrekleri yorar.

Yüksek tuz ve yağ böbrekleri yorar. Pratik hidrasyon: Yanınızda su şişesi taşıyın, suya nane veya limon ekleyin, kahve/çay sonrası bir bardak su için.

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