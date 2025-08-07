Kocaeli Gebze Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve çocuklar tarafından büyük ilgiyle beklenen “Mahallemde Sinema Var” etkinlikleri başlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Bu yıl da yaz akşamlarını renklendirecek olan sinema gösterimleri, 11 Ağustos Pazartesi günü İnönü Mahallesi Fevzi Çakmak İlkokulu bahçesinde başlayacak. 30 Ağustos tarihine kadar sürecek etkinlik kapsamında her akşam farklı bir mahallede çocuklara özel film gösterimleri yapılacak.

Her akşam saat 20.00’de başlayacak etkinlik ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Ailece keyifli zaman geçirmek isteyen tüm mahalle sakinleri etkinliğe davetli.

Gebze Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği “Mahallemde Sinema Var” etkinliği, yaz gecelerine neşe katarken çocuklara da unutamayacakları anlar yaşatmayı amaçlıyor.