AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, CHP yönetimindeki Şile Belediyesi’nin Ağustos ayı personel maaşlarını tam ödeyememesi ve prim ödemelerindeki aksaklıklar üzerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Akgül, belediye çalışanlarının “yarım hayatlar” yaşadığını belirterek, AK Parti’nin çalışanların haklarını savunacağını vurguladı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA)- AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP’li Şile Belediyesi’nin personel maaşlarını eksik ödemesini eleştirdi.

"Her şey çok güzel olacak’ diyerek çıkılan yolda, bu tablo Şile’ye yakışıyor mu?” diye soran Akgül, “Yirmi yıl boyunca bir tek emekçimizin maaşı ve primleri eksik yatmadı. Şimdi ise belediye çalışanlarımız eksik maaşlarla ‘yarım’ hayatlar yaşıyor. Biz alın terini kutsal bildik, onlar bahaneleri; biz huzur ve yatırım getirdik, onlar kriz” dedi.

“TEK PLANLARI ARSA SATMAK VE KREDİ ÇEKMEK”

Akgül, 2019-2024 döneminde eski Belediye Başkanı İlhan Ocaklı yönetiminde Şile Belediyesi’nin çalışanların özlük haklarını iyileştirerek İstanbul’un örnek belediyeleri arasına girdiğini belirtti. Ancak son 17 ayda belediyenin tek planının arsa satmak ve kredi çekmek olduğunu savunan Akgül, “18 Ağustos’ta köylülerin alın teriyle elde edilen tüzel kişilik arazilerinin ihaleye çıkarılması ve çalışanların kaderinin bu satışlara bağlanması üzücü” diye konuştu.

OCAKLI’NIN 3 YIL ÖNCEKİ UYARISI GÜNDEMDE

Akgül, Şile Belediyesi çalışanlarının maaş sıkıntısının sosyal medyada da gündem olduğunu ifade etti. Ayrıca, eski Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın yaklaşık 3 yıl önceki bir personel iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, bu tür sorunları öngören açıklamalarının yer aldığı arşiv görüntüleri dikkat çekti.

AK Parti Şile Teşkilatı olarak belediye çalışanlarının her zaman yanında olacaklarını vurgulayan Akgül, “Kim çalışır, kim konuşur; kimi hakkı verir, kimi mağdur eder, Şile artık biliyor ve görüyor. Çalışanlarımızın haklarını savunacağız” dedi.