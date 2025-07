Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sümer Mahallesi Kızılyer mevkiinde hayata geçirilen kentin ilk bisiklet parkı “Velespit Parkı”, düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı. Parkın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Bisikletli ulaşımı teşvik eden, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım politikamız doğrultusunda, kentimizde Velespit Parkı’nı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hayata geçirilen Velespit Parkı, 3 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Mevcut Sümer Parkı’nın devamında ve Porsuk kıyısı bisiklet yolu üzerinde konumlanan park, özellikle bisiklet kullanıcılarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı.

Parkın açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Hareketlilik Komisyonu Üyesi, ESMEK Bisiklet Eğitmeni ve bisiklet gruplarında aktif rol alan Oğuzhan Can, “Velespit Parkı, biz bisikletliler için yalnızca bir buluşma noktası değil; aynı zamanda şehirle kurduğumuz ilişkinin, çevreye duyarlılığımızın ve özgürce pedalladığımız yolların bir simgesi olacak. Sayın Başkanımız Ayşe Ünlüce’nin kararlılıkla sürdürdüğü bisiklet yolu ve park istasyonları projesi sayesinde, artık Eskişehir’de pedallarımız daha güvenli, daha huzurlu ve daha özgür dönüyor. Her ne kadar bazı çevrelerden tepkiler gelse de, bu yolların bize, yani bisikletiyle işe giden, okula giden, alışverişe çıkan insanlara ne kadar büyük kolaylık sağladığını ancak bizler anlayabiliriz. Ve inanıyorum ki bu yollar tamamlandıkça her geçen gün bisikleti hayatının bir parçası haline getiren insanların sayısı da artacaktır. Başta Sayın Ayşe Ünlüce olmak üzere, bu projelerde emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz. Biz bisiklet kullanıcıları olarak bu yatırımların kıymetini biliyoruz ve sahip çıkacağız. Unutmayalım; pedal çevirdikçe Eskişehir nefes alıyor.” dedi.

Park sayesinde mahallenin canlanacağını söyleyen Sümer Mahalle Muhtarı Yeşim Yüksel, “Bu projede emeği geçen başta Başkanımız Ayşe Ünlüce ve ekibine teşekkür ediyor, Velespit Parkı’nın şehrimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de, “Bisikletli ulaşımı teşvik eden, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım politikamız doğrultusunda, kentimizde bir ilki daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz çocukken büyüklerimiz bisiklet değil, velespit derdi genelde. O nedenle bisikleti tekrar şehir gündemine getirmek de, biraz şehrin hafızasına saygı duruşu olması için parkımızın adını da velespit koyduk. Eskişehir gerçekten, geçmişinde bisikleti ulaşımda çok etkin kullanmış bir şehir. Sonra sanayileşmeyle, hızlı kentleşmeyle, biraz unutulmuş. Bu dönemde özellikle, şehirlerin bu kadar kontrolsüzce büyüdüğü, hava kirliliğinin arttığı dönemde, sürdürülebilir ulaşım araçlarına, daha fazla ihtiyacımız var. O nedenle şehrimizde toplamda 56 kilometre olan bisiklet yollarına, biz bu dönemde 72 kilometre daha eklemeyi, kendimize görev kabul ettik. Üç etap halinde yapacağız, birinci etap hızlıca devam ediyor. Ben ısrarla söylüyorum, şehrimizde bisikleti yaygınlaştırma konusunda güçlü bir irademiz var. Ama bunu sadece nostalji olsun, hobi, spor olsun diye değil, aynı zamanda ulaşımın temel direklerinden birisi olsun diye de yapıyoruz. O nedenle kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Siz sevgili bisiklet dostlarıyla beraber, umuyorum ki şehrimizde bisiklet dostlarının sayısı, bisiklet kullananlarının sayısı her geçen gün artsın. Arkamıza rüzgârı alıp, Eskişehir'in aydınlık geleceğine doğru hep beraber pedallayalım. Velespit Parkı, yalnızca bir dinlenme alanı değil; bisiklet kültürünü güçlendirecek ve bu yaşam tarzını destekleyecek önemli bir sosyal alan olacak.” dedi.

Parkta bisikletlilerin dinlenebileceği bir kafeterya, açık alanda oturma birimleri, bisiklet tamir istasyonu, yaklaşık 80 bisiklet kapasiteli park alanı, bisiklet bank üniteleri ve serbest oturma grupları bulunuyor. Ayrıca, bisikletinden inmeden zaman geçirmek isteyen kullanıcılar için üzerinde masa bulunan özel bisiklet bankları da parkta yer alıyor.

Proje kapsamında yeşil alan düzenlemeleriyle doğayla iç içe bir dinlenme ortamı da sunan Velespit Parkı, Eskişehir’in bisikletli ulaşım vizyonuna önemli bir katkı sağlıyor.