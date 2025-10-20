Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği rahatlatacak ve ulaşımı konforlu hale getirecek önemli bir projeyi hayata geçiriyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Yaşar Kemal Bulvarı'nı Seyitgazi Yolu'na bağlayacak olan yol çalışmasının başladığını duyurdu.

​25 METRE GENİŞLİĞİNDE YENİ GÜZERGÂH

Çalışmaların başlatıldığı Kartopu Caddesi'nde açıklamalarda bulunan Başkan Ünlüce, projenin son etabına başlandığını ifade ederek, "Bildiğiniz üzere, 2024 yılı içerisinde Ertaş Caddesi ile İkinci Arabacılar arasında kalan yolun asfalt ve altyapı çalışmalarını tamamlamıştık. Şimdi bu yolu daha da anlamlı hale getirecek olan son etabın başlangıcındayız." dedi.

Bu kapsamda, Seyitgazi Yolu'ndan Yaşar Kemal Bulvarı'na bağlanan 25 metre genişliğinde bin 600 metre uzunluğunda yeni bir güzergâh oluşturuluyor.

ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİ RAHATLAYACAK

Yeni bağlantının sağlayacağı avantajlara dikkat çeken Ünlüce, "Bu bağlantı sayesinde, Ankara istikametinden gelerek Seyitgazi ve Afyon yönüne gidecek olan sürücülerimiz, şehir içi trafiğine girmeden çok daha hızlı ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilecekler." şeklinde konuştu. Ünlüce, ayrıca bu çalışma ile Çevre Yolu-Batıkent istikametini kullanan vatandaşlara da alternatif bir yol yaratılmış olacağını ekledi.

HEDEF 2026'DA TAMAMLAMAK

Başkan Ünlüce, projenin tamamlanma hedefini de paylaşarak, "Hedefimiz, 2026 yılı içerisinde Yaşar Kemal Bulvarı'nı, Eskişehir-Ankara Karayolu'ndan Seyitgazi-Afyon Karayolu'na doğrudan bağlayarak bu hattı tamamen hizmete açmak." dedi.

Son olarak Başkan Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak kent içi trafiği rahatlatmak, vatandaşların trafikte daha az süre geçirmesini sağlamak ve hemşehrilerinin yaşam kalitesini artırmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.