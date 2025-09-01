Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Fener Alayı, Zafer Bayramı’nın 103. yılında binlerce kişiyi Porsuk Çayı etrafında buluşturdu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü düzenlediği birbirinden özel etkinlikler ile kutladı.

Etkinlikler kapsamında Porsuk Çayı’nda düzenlenen Fener Alayı’na, Eskişehirliler büyük ilgi gösterdi. Porsuk Çayı üzerindeki köprülerde ve kıyılarda yerini alan binlerce Eskişehirli büyük coşkuya ortak oldu.

Ellerinde Türk bayraklarıyla coşkuya katılan Eskişehirliler, bayramın heyecanını hep birlikte yaşadılar. Fener Alayına, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, belediye bürokratları, sporcular ve gençler katıldılar.

Fener alayı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, Porsuk Çayı’nda adeta bir destana dönüştürdü. Şehit aileleri ve kahraman gaziler, Türk Bayraklarıyla donatılan teknelere ve botlara binerek büyük zaferin coşkusuna ortak oldu. Porsuk Çayı’nın kenarında zeybek oynayan halk oyunlarından Mahir Ulaş Saygın ise, fener alayını muhteşem gösterisiyle selamlayarak, izleyenlere gurur dolu anlar yaşattı.

Fener Alayının ardından Adalar Porsuk Bulvarı’nda Eskişehir’in sevilen sanatçısı Mithat Körler şarkılarıyla Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu.

Konser sırasında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi’nden Serdar Utku Kartal tarafından, yapay zekâ kullanılarak Atatürk’ün Eskişehirlilere hitaben hazırladığı mesaj dinletildi. Mesajı dinleyen binlerce Eskişehirli duygu dolu anlar yaşadı.

Gecenin sonunda Başkan Ünlüce sahnede Mithat Körler’e muhteşem konser nedeniyle teşekkür ederek izleyicilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.