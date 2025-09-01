Konya Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Topluluğu tarafından Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Müslüm Gürses Şarkıları” konseri sanatseverlere muhteşem bir akşam yaşattı.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Konyamızda sanat icra edebilecek çok cevher, çok hazine var” dedi.

Selçuklu Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Sanat Akademisi yıl boyunca düzenlediği etkinliklerle şehrin sanat ve kültür hayatına renk katmaya devam ediyor. Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Yetişkin Korosu bu kez arabesk müziğin efsane isimlerinden Müslüm Gürses’in şarkılarını seslendirdi. Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne’de düzenlenen konserde usta sanatçının birbirinden güzel eserleri koro üyelerinin yorumuyla seyirci ile buluştu. Sanatseverlerden büyük ilgi gören konser unutulmaz anlara sahne oldu. Yetişkin Korosu sergilediği performans ile büyük beğeni topladı.

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI AHMET PEKYATIRMACI; “YETİŞKİNLERİMİZE DE HER ALANDA FIRSAT VERMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi tarafından düzenlenen “Müslüm Gürses Şarkıları” konseri, sanatseverlere duygusal ve coşkulu anlar yaşattı. Tamamı amatör sanatçılardan oluşan koro, Koro Şefi Elif Yılmaz yönetiminde sahne aldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi hocalarından oluşan orkestra da performansa eşlik etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Koromuzun üyeleri daha önce seyirciydi, şimdi sahnede Müslüm Baba’nın şarkılarını seslendiriyorlar. Konyamızda çok değerli sanatçılar var. Sanat Akademimiz bu cevherleri ortaya çıkarmaya devam edecek” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Pekyatırmacı, gençlere ve yetişkinlere sanatla buluşma fırsatları sunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Bugün muhteşemdiniz” sözleriyle geceyi noktaladı.

Müslüm Gürses Şarkıları konseri dolayısıyla coşku içerisinde ve güzel bir ortamda bir araya geldiklerini söyleyen AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da, “Başta bu güzel ortamın oluşmasına vesile olan Elif Hocama, orkestramıza ve tüm koro üyelerine teşekkür ediyorum. Koro üyeleriniz profesyonellere taş çıkartacak şekilde bir performans sergiledi. Maşallah diyor, hepsini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Program çiçek takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.