Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kent genelinde bisiklet yolu yapım çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ESMEK tarafından 21 Temmuz’da başlayan bisiklet eğitimlerinde 20 çocuk kısa sürede bisiklet sürmeyi öğrenerek ulaşımda bisikleti tercih etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi ile ESMEK iş birliğiyle düzenlenen ücretsiz “Bisiklete Binmeyi Öğreniyorum, Sağlıklı Yaşıyorum” kursunda çocuklar hem bisiklet sürmeyi öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, bisiklet kullanmanın mutluluğunu yaşadı.

Çocukların denge ve koordinasyon becerilerini geliştirmeleri, trafik kurallarını öğrenmeleri ve güvenli bisiklet sürüşü kazanabilmeleri amacıyla hazırlanan eğitimler renkli görüntülere sahne oldu. Profesyonel eğitmenler eşliğinde sürdürülen kursta çocuklar, bisiklet sürmenin yanı sıra spor yaparak fiziksel aktivite alışkanlıklarını da güçlendirdi.

Eğitimlere tam donanımlı bir şekilde katılan öğrenciler, 4 saat teorik ve 6 saat birebir pratik ders aldı. Çocukların öğrenme süreçlerine göre eğitim saatleri artırılırken, sürüş pratiği, denge çalışmaları, gidon hâkimiyeti ve etkin frenleme gibi konularda yoğunlaşan eğitimler büyük ilgi gördü.