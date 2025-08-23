Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi tarafından düzenlenen “Mahallemizde Şenlik Var” etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi. Başkan Ünlüce, “Bu enerjiyi nereden buluyorsunuz diyorlar: Bu şehrin çocuklarının gülen gözlerinde, temiz kalplerinde…” açıklamasını yaptı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi tarafından Şehit Ulaştırma Er Cihat Şengil Parkı’nda düzenlenen şenlikte minikler gönüllerince eğlendi. Etkinlik kapsamında çeşitli atölye çalışmaları, sokak oyunları ve masa oyunları düzenlenirken, parktaki neşeli anlar renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların mutluluğu adeta yüzlerinden okunurken, aileler de şenliğe yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Ayşe Ünlüce, “Bu enerjiyi nereden buluyorsunuz diyorlar: Bu şehrin çocuklarının gülen gözlerinde, temiz kalplerinde… Çocuklarımızın güvenli, mutlu ve sağlıklı bir şekilde büyümesi için atılan her adım, geleceğimiz adına en değerli yatırım. Onların hayallerini gözetmek, gülüşlerini çoğaltmak ve haklarını savunmak bizlerin en temel sorumluluğu. Bugün gördük ki; umut, en çok çocukların gözlerinde yeşeriyor. Biz de bu umudu büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.