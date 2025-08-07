Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Taşlık Çiftlik Köy Doğa Yaz Okulu kayıtları başladı. “Çamurlu eller, mutlu kalpler” sloganıyla hayata geçirilen yaz okulu, doğayla iç içe eğlenerek öğrenmek isteyen çocuklara eşsiz bir deneyim sunacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kurumları (ESMEK) tarafından gerçekleştirilen programda çocuklar; çiçek ve sebze fidesi dikiminden çiftlik hayvanlarını tanımaya, doğada spor etkinliklerinden sebze ve meyve toplamaya kadar 35 farklı branşta doğayı keşfetme fırsatı bulacak.

Yaz okulu kayıtları 4-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olup, eğitimler 11-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Taşlık Çiftlik Köy Doğa Yaz Okulu’nda çocuklara bilgisayarsız kodlama, böcek gözlemevi ve böcek oteli yapma, çiftlik hayvanları besleme, çiftlik hayvanlarını tanıma, doğa fotoğrafçılığı, kitap okuma, geri dönüşüm, kuş gözlem etkinliği, sebze ve meyve toplama, su tasarrufu, uçurtma yapımı, resim gibi birbirinden farklı branşlar düzenlenecek.

Sınırlı sayıda olan kayıtlar ESMEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi, Şeker Mah. Kabine Sok. No:1 Tepebaşı (Opera Binası Arkası) ve Seyitgazi Belediyesi’nde yapılabilecek.