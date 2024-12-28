Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sivrihisar 2 Caddesi tramvay hattı üzerinde ağaç budama çalışması gerçekleştirdi. Çalışma esnasında bölge araç trafiğine kapatılarak budama işlemleri güvenli şekilde tamamlandı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sorumluluğunda bulunan cadde ve bulvarlardaki ağaçların budama işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Bitkilerin dinlenme mevsimi olan kış döneminde de devam eden çalışma kapsamında Sivrihisar 2 Caddesi tramvay hattı üzerinde budama çalışması gerçekleştirildi.

Budama işlemleri sırasında trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Sivrihisar-2 Caddesi üzerinde bulunan Hamit Dedelek Bulvarı ile İsmail Gaspıralı Caddesi girişi arasında kalan bölüm araç trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin çalışması sonrası temizlik uygulaması yapılarak bölge yeniden güvenli hale getirildi.