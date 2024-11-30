Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-işlet-devret modeliyle 2009 yılında yapılan ve süresi dolduğu için işletme hakkı belediyeye geçen Bayat Pazarı otoparkı hizmete başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kent merkezindeki açık, kapalı ve cadde otoparkları ile vatandaşlara hizmet veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kapalı otoparklarına bir yenisini daha ekledi.

15 yıl önce yap-işlet-devret modeliyle yapılan ve özel bir işletme tarafından vatandaşlara hizmet veren Bayat Pazarı Kapalı Otoparkı Büyükşehir Belediyesi’nin işletmesine geçti. Belediye iştiraklerinden Kentaş tarafından işletilecek otoparkta özel işletme sırasındaki aylık 1.650 TL olan abone ücreti, 1.300 TL’ye düşürüldü.

8 katta 319 araç için 7/24 hizmet verecek katlı otopark vatandaşların güvenliği için güvenlik kameralarıyla da anlık olarak izlenecek.