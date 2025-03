Bursa'nın Osmangazi ilçesinde her gün bir mahallede kurulan iftar sofrasına konuk olan Osmangazi Belediyesi Başkanı Erkan Aydın, Mollagürani mahallesi sakinleriyle birlikte iftar açtı.BURSA (İGFA) - Ramazan ayının manevi havasını her mahallede yaşatmak için her gün Bursa'nıjn Osmangazi ilçesinin farklı bir mahallesinde vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mollagürani Mahalle Muhtarlığının düzenlediği iftar programında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek aynı sofrada oruç açtı.

Düzenlenen iftar etkinliğine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, CHP Bursa 27’inci Dönem Milletvekili Yüksel Özkan ve Mollagürani mahalle sakinleri katıldı. İftar yemeğinin ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet eden Başkan Aydın, vatandaşların mahalleleriyle ilgili istek ve taleplerini dinleyerek hemen yerine getirileceğinin sözünü verdi.