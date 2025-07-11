Kocaeli İzmit Belediyesi, otizmli bireyler için düzenlediği spor etkinliğiyle hem farkındalık oluşturdu hem de katılımcılara keyifli anlar yaşattı. “Spor Engel Tanımaz” sloganıyla gerçekleşen etkinlik, hem sporun birleştirici gücünü hem de toplumsal dayanışmayı gözler önüne serdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Otizm Spor ve Yaşam Evi Bahçesi, özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

İzmit Belediyespor Voleybol Antrenörlerinin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte otizmli bireyler, çeşitli spor aktivitelerine katılarak hem eğlendi hem de sosyalleşme fırsatı buldu. Etkinliğe, İzmit Belediyespor Başkanı Yusuf Erenkaya, İzmit Belediyesi Spor Kurulu Üyesi Hakan Ormancı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve aileler katılım sağladı.

Programda konuşan İzmit Belediyespor Başkanı Yusuf Erenkaya, “Ülkemiz zor ve sıkıntılı günlerden geçiyor. Biz de bir umut olalım istiyoruz. ‘Engelsiz Hayaller, Güçlü Adımlar’ mottomuzla sizinle el ele olmak istedik. İzmit Belediyespor Voleybol Antrenörlerimizin de desteğiyle sizler için bu projeyi hazırladık. Fatma Başkanımızın da sizlere çok selamı var” ifadelerini kullandı.

İzmit Belediyesi Spor Kurulu Üyesi Hakan Ormancı ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, benzer projelerin devam edeceğini belirttiler. Koşu, parkur oyunları ve basit voleybol teknikleri uygulaması yapan bireyler program sonunda madalyalarını aldılar.