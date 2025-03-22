Adana Büyükşehir Belediyesi iftar programlarına Yumurtalık ilçesinde devam etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yumurtalık halkıyla iftarda buluştu. İftar programına Başkan Zeydan Karalar’ın yanı sıra, Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, siyasiler, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve Yumurtalık halkı katıldı.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra, kentin dört bir yanında kimin kime oy verdiğine bakmaksızın halka eşit şekilde hizmet götürdüklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, Yumurtalık içesinde de yeni yol, asfalt dökümü, kanalizasyon hattı, içme suyu hattı, asbest boruların değişmesi, balıkçılara destek, tarıma destek, süt sağma makinesi gibi önemli işlere imza atıldığını söyledi.

Sahil yolunun düzenleneceğini, arıtma tesisi, spor tesisi yapılacağını da açıklayan Başkan Zeydan Karalar, yeni hizmetlerin halkla buluşacağını ifade etti.

Başkan Zeydan Karalar sözlerini şöyle tamamladı: “Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerini sergilediğimiz Ramazan ayında iftar sofralarında buluşuyoruz. Tuttuğumuz oruçlar, ettiğimiz dualar kabul olsun.”

ZEYDAN BAŞKANIMIZIN DESTEĞİYLE İLERLİYORUZ

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok da Başkan Zeydan Karalar ile Adana için, Yumurtalık için birlikte, omuz omuza çalışmaktan onur duyduğunu söyleyerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti: “Bu kadim topraklarda yüzyıllardır birlikte, kardeşçe yaşayan, dostluğu pekiştiren, dini, dili, rengi ne olursa olsun insanı insan olduğu için seven değerli hemşehrilerim hepinizi seviyoruz. Ramazan ayının bereketi, birleştirici unsuru hepinizin üzerine olsun. Dua kapısı hepiniz için açık ve aydınlık olsun. Mübarek ayda huzurlu bir Yumurtalık için tüm önlemlerimizle gecemizi gündüzümüze katarak sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Adana’nın gözbebeği ilçemizin hep bir adım önde olması için Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar’ın da adı gibi büyük desteğiyle inançla ve kararlı adımlarla ilerliyoruz. Şirin ilçemizde hizmetleri çeşitlendirdik, yeni istihdam alanları oluşturduk. Köşe bucak hizmet üretirken hiçbir bölge ayrımı yapmadık ve bundan sonra da eşit hizmet ilkemizden taviz vermeyeceğiz. Adını Türkiye’ye duyurduğumuz Yumurtalık ilçemizi yeni projelerimizle artık dünyaya açacağız. Bunu hep birlikte yapacağız.”