Gazeteci Yazar Mesut Demir, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın “550 Günde Birlikte Yaşayan Osmangazi” basın toplantısının yansımalarını kaleme aldı.BURSA (İGFA) – İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir’in köşe yazısı…

Erkan Aydın 550 günün hesabını verdi: Bütçeyi iyi kullanarak tasarrufları hizmete çevirdi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçimlerden bugüne geçen 550 günlük sürecin hesabını kamuoyuna verdi.

Olması gereken de bu aslında…

Belediye Başkanları, seçim sürecini doldurmadan ara ara kamuoyuna ve vatandaşa hesap vermeli.

Bu da güveni arttırır.

Gelelim dünkü toplantıya…

Başkan Erkan Aydın’ın Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirdiği “550 Günde Birlikte Yaşayan Osmangazi” basın toplantısına CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz de eşlik etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 550 günlük görev süresi boyunca hayata geçirilen projeleri, sosyal destek çalışmalarını ve kente kazandırılan yatırımları kamuoyu ile paylaştı. Önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini ve yol haritasını da açıklayan Başkan Aydın, Osmangazi’nin geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

BÜTÇEYİ İYİ KULLANARAK TASARRUFLARI HİZMETE ÇEVİRDİ

12 Nisan 2024’ten buyana yaptığı çalışmaları anlattı Erkan Aydın…

“2025 yılı için 6,3 milyar TL olarak belirlenen tahmini bütçemizin yüzde 65’ini harcayarak, yılın yüzde 76’sı tamamlanmış olmasına rağmen yüzde 11 oranında tasarruf sağladık. Gelirimiz 3,74 milyar TL olarak gerçekleşti. 770 milyon TL maliyetle öngörülen projeleri 620 milyon TL’ye tamamladık. Ayrıca 320 milyon TL kamulaştırma ödemesi yaptık, bu süreçte belediyemize 50 bin metrekare yeni alan kazandırdık. Gelir-gider dengesini korurken aynı zamanda şeffaf, rekabetçi ve tasarruf odaklı bir anlayışla hareket ettik. Tasarruf ettik, tasarrufu da hizmete çevirdik.”

20 GÜNDE BİR PROJE

İcraatlarından bahseden Başkan Aydın, hedeflerinin üstünde bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi…

“550 günde 35 temel atma ve açılış gerçekleştirdik. Henüz açılışını yapmadığımız ise 3 kreşimiz, 1 sağlık ocağımız ve temeli atılacak 4 yapımız var. Ortalama olarak baktığımızda her 20 günde bir temel atmış, açılış yapmışız. Aslında hedefimiz ayda birdi fakat biraz hızlı koşmuşuz.”

“Kent lokantalarımız, emekliler lokalimiz, genç kafemiz, ekmek ve çorba dağıtımlarımızla vatandaşlarımızın her an yanındayız.” diyen Başkan Aydın, sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergilemiş durumda…

Hayvan barınağı konusuna da değinen Erkan Aydın, Selçukgazi Mahallesi’nde hayata geçirilecek proje ile hayvan barınağının koşullarının iyileştirileceğini, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile yapılan protokol kapsamında 276 stajyer öğrencinin kısırlaştırma ile tedavi süreçlerinde görev aldığını söyledi.

Depremsellik Osmangazi’nin en önemli konularından biri.

Başkan Erkan Aydın, “Hedefimiz, dirençli bir Osmangazi oluşturmak. Kentsel dönüşüm bu anlayışın ilk adımı. Çiftehavuzlar bölgesinde 15 bin metrekarelik alanda, yaklaşık 300 hak sahibiyle anlaşmalarımızın yüzde 80’ini tamamladık. Kısa süre içinde yüzde 100’e ulaşıp yıkımlara başlayacağız. Böylece ilk büyük kentsel dönüşüm projemizi hayata geçireceğiz.”

Deprem konusunda Sırameşeler ve Soğanlı’da bulunan afet istasyonlarını 7 mahallede daha hayata geçireceklerinin altını çizen Başkan Aydın, 5 yıl içerisinde tüm mahallelerde afet istasyonları olacağını müjdeledi.

Ekibiyle birlikte başarılı çalışmalara imza atan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı tebrik ediyorum.

Milletvekilliği döneminde de aktif çalışan, Bursa’nın sorunlarıyla dertlenen Erkan Aydın’ın bu çalışmaları, Osmangazi’nin geleceği için umut ışığı oldu.

Daha yapılacak çok iş var.

Osmangazi’de yaşayan biri olarak, vatandaşın en önemli sorunlarından biri de mahalle aralarında otopark sorunu…

Örneğin, Muradiye Mahallesi’nde Hamzabey ortaokulu arkasında kalan bir vatandaşa ait arazi kamulaştırılarak 2-3 katlı otopark, üstü de halı saha ve kafe olabilir.

Otoparka abonelik yapılarak 3-4 yılda yapılan masraf geri alınmış olur.

Bazı mahallelerde araç parkı yüzünden itfaiye ve ambulans giremiyor.

Altı otopark üstü kafe ve halı saha projeleriyle, hem mahallerin otopark sorunu çözülmüş olur, hem de gençlere halı saha tesisleri kazandırılmış olur.

Bu konuya da Başkan Erkan Aydın’ın sıcak bakacağını düşünüyorum.

Sağlıklı ve esen kalın…