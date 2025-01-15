Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Engelli araçlara uygulanan ÖTV istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40'a yükseltildi.

Bu kapsamda alınan araçları elde tutma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Yerli katkı oranının tespitinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel motorlu araçlar yerli katkı oranı beyanları esas alınacak

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ilgili detaylar Gelir İdaresi Başkanlığı'nca da paylaşıldı.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ.