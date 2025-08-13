Enez’e bağlı Büyükevren ve Gülçavuş köylerindeki orman yangını saatler süren çalışmalar sonunda kontrol altına alındı. Yangında 15 kişi yaralandı, 4 yazlık ev zarar gördü.ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Önceki gün, saat 17.30 sıralarında Büyükevren köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı. Alevler, rüzgarın etkisiyle Gülçavuş köyüne ilerledi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, KEDAK, İl Özel İdaresi, itfaiye ve hava araçları sevk edildi. Havanın kararmasıyla söndürme çalışmalarına karadan devam edildi. Sabah yangına havadan müdahaleye yeniden başlandı. Büyükevren ve Gülçavuş köylerinde sahil kesimindeki yazlıklarda yaşayan vatandaşlar, yangın riskine karşı bölgeden tahliye edildi. Bölgeden tahliye edilenlerin sayısının 2 bin 700 olduğu öğrenildi.Yangında 15 kişi yaralandı, 4 yazlık ev zarar gördü. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada, Enez’e bağlı Büyükevren köyü civarında önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı belirtilerek, "Bölgede havadan ve karadan soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Büyük bir fedakarlık ve özveri ile çalışan Orman Bölge Müdürlüğü, İlçe İtfaiyeleri, İl Özel İdare, AFAD, jandarma, emniyet müdürlüğü ve sağlık ekiplerimize teşekkür ederiz" denildi.